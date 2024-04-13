- Asayiş

Çalışır halde bırakılan otomobil böyle çalındı

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ARNAVUTKÖY'de sürücüsü tarafından çalışır halde bırakılan ve torpido gözünde 2 milyon lira olduğu iddia edilen otomobil çalındı. Sürücü yoldan geçen başka bir araca binerek aracını çalan şüpheliyi takip etti. Polis ekipleri otomobili çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çalışır halde bırakılan otomobil böyle çalındı mask
Çalışır halde bırakılan otomobil böyle çalındı
Çalışır halde bırakılan otomobil böyle çalındı
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Olay, saat 22.40 sıralarında Anadolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ercan Giray 34 FOS 938 plakalı otomobiliyle Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halindeyken alışveriş yapmak için bir market önünde durdu. Sürücü aracını çalışır halde bırakıp çanta almak için otomobilinden indi. O sırada caddede yürüyen şüpheli otomobilin kapısının açık ve çalışır halde olduğunu fark etti. Otomobile binen şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Başakşehir'de işletmecilik yapan Ercan Giray'ın aracının çalındığını ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilliyle aracın torpido gözünde bulunduğunu iddia ettiği 2 milyon liranın da çalındığını söyleyen Giray, paranın işyerinin aylık hasılatı olduğunu belirtti. Giray şikayetçi olurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARACIN KAPISINI AÇIK BIRAKIP MARKETE GİRDİ

Şüphelinin aracı çaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücü Ercan Giray'ın, otomobilini çalışır halde bırakarak markete girdiği, kısa bir süre sonra gri giyimli şüphelinin çalışır haldeki otomobile binerek, olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Şüphelinin otomobili çaldığı esnada karşı yönden gelen araçlara yol vermesi de görüntülerde yer alıyor. Aracı çalınan sürücü Ercan Giray ise, yoldan geçen başka bir araca binerek hırsızı takip etmeye başlıyor. Olayın yaşandığı yerdeki market çalışanı ise, tedbir amaçlı hırsızı takip eden Ercan Giray'ın peşinden gidiyor.

"HIRSIZ ARABAYI ALDI GİTTİ"

Görgü tanığı market çalışanı Aziz Deniz, "Bir beyefendi aracını aldı tam şu tarafa götürdü, aracı çalışır halde bıraktı. Araçta da yüklü miktarda para vardı, çalışıyordu araç. Hırsız bankadan onu takip etmiş, yaklaşıyor araca biniyor basıyor gidiyor. Arkasından şansa bizim araç geliyor, takip ediyor. Bizim de gözümüz kesmiyor kendi aracımızı alıp onu da takip ediyoruz. Bayağı takip ettikten sonra arkadaş kaçıyor. Adam yakalayamıyor. Çanta almaya gitti, 1-2 dakika tam içeride kaldım derken, hırsız aldı gitti. Yoldan gelen araçlara da yol veriyor." diye konuştu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelinin Bolluca Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan benzin alıp kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler Abdullah Gül Caddesi'nde şüpheliyi çaldığı otomobille birlikte yakaladı. Otomobilde yapılan aramada şüpheliye ait olduğu değerlendirilen 3.7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri aracın torpido gözündeki siyah bir çantada 54 bin 650 lira para ele geçirdi. Şüpheli Özcan E. gözaltına alıırken otomobil ise, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Ercan Giray'ın otomobilde buunduğunu iddia ettiği 2 milyon liraya rastlanmadı. Polis merkezinde yapılan sorgulamada şüpheli Özcan E.'nin 2, araç sahibi Ercan Giray'ın ise 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

- Otomobilin gelmesi ve sürücünün aracından inmesi

- Şüphelinin araca binip olay yerinden kaçması

- Araç sahibinin yoldan geçen bir araca binerek şüpheliyi takip etmeye başlaması

(Aktüel)

- Görgü tanığı Aziz Deniz ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

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13 Nis 2024 - 11:20 DHA İstanbul- Asayiş

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