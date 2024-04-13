Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 73 ölçüldüğü kentte vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.
Kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarını tercih etti.
Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda tatilci denizde yüzdü.
Çocuklar kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, birçok kişi de sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.