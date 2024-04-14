14 Nis 2024 - 03:15 - Gündem

İki otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.