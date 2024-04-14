Erkekler Axa Sigorta Efeler Ligi Play Off 7-8 maçında Brand Group Alanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brand Group Alanya Belediyespor oyuncusu Umut Durur (sağda), Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Onur Kaya (58) ile mücadele etti.
- Spor
Brand Group Alanya Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor
Erkekler Axa Sigorta Efeler Ligi Play Off 7-8 maçında Brand Group Alanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brand Group Alanya Belediyespor oyuncusu Umut Durur (sağda), Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Onur Kaya (58) ile mücadele etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.