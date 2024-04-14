14 Nis 2024 - 02:45 - Spor

Brand Group Alanya Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor

Erkekler Axa Sigorta Efeler Ligi Play Off 7-8 maçında Brand Group Alanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brand Group Alanya Belediyespor oyuncusu Umut Durur (sağda), Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Onur Kaya (58) ile mücadele etti.