KADEM'in "Bayram Karavanı" Hatay'daki depremzedelere hizmet veriyor

Vakfın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan " Bayram Karavanı", Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geldi.
İskenderun ilçesindeki Üsküdar Konteyner Kenti'ne konuşlanan karavandaki görevliler, bayramlarını kutladıkları depremzedelere çay, kahve ve çikolata ikramında bulundu.
KADEM Yayın Editörü Rabia Albayrak, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede olmaya, ihtiyaçları gidermeye gayret ettiklerini söyledi.
Bayramın ilk gününü Kahramanmaraş'ta geçirdiklerini belirten Albayrak, şöyle konuştu:
"Hem maddi hem de manevi yardımlarla vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Depremzede vatandaşlarla hasbihal ederek bayramlarını kutlamak istedik. Umarım niyetimiz hasıl olur ve birlikte güzel bir bayram geçiririz. Buraları hiçbir şekilde unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden KADEM olarak burada olmaya devam edeceğiz."
Karavan, gün boyu vatandaşlara hizmet verecek.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.