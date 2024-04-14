kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor

Bayram nedeniyle 5 Nisan'da Tokat'tan annesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gelen Batıkan Arapoğlu, annesini evde bulamayınca arkadaşlarının yanına yerleşti. Birkaç gün bekleyen Arapoğlu, annesinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.
Polis, yalnız yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk annesi Nurcan Demir'in bulunması için çalışma başlattı.
Annesinin psikolojik sıkıntılarının olduğunu belirten Arapoğlu, evin kapısını savcılık kararıyla açtırdığını söyledi.
Annesinin bulunmasını isteyen Arapoğlu, "Komşusuna Dörtyol’a gidiyorum demiş. Daha hangi servise bindiğini, tam nereye gittiğini de bilmiyoruz. En son cuma günü saat 11.00 ile 13.00 arasında gözükmüş. Ondan sonra ne gören ne de duyan var." dedi.
Ekipler, bölgedeki arama çalışmasını sürdürüyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.