Minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Adana-Kozan kara yolunun Tırmıl mevkisinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMA 25 plakalı minibüs devrildi.
Kazada, Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23) Rafet Talha A. (11) ve Mehtap Y. (41) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan durumu ağır olduğu öğrenilen Arife D. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.