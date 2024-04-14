Hatay'da trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi defnedildi

Özerli Mahallesi'nde 8 Nisan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Özbey, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.
Özbey'in cenazesi, Yayladağı ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Özbey'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katıldı.
Özbey'in kullandığı 31 SK 618 plakalı otomobil ile M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.