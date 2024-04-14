EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding kupasını aldı

Kadınlar EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'e şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa verdi. Madalyaları ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti.
FİNAL FOUR'UN MVP’Sİ KAYLA MCBRİDE
Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finalinin en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Kayla McBride'a ödülünü FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak takdim etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.