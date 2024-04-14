14 Nis 2024 - 14:55 - Spor

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding kupasını aldı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM’yi 106-73 yenerek, üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı.