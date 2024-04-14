14 Nis 2024 - 15:20- Asayiş G:

Çarpışan iki otomobilden biri tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin tarlaya devrildiği kazada Metehan Gören (24) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çarpışan iki otomobilden biri tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Çarpışan iki otomobilden biri tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Nevşehir-Gülşehir karayolunda meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan Tevfik K. idaresindeki 50 ADK 048 plakalı otomobil ile Neşet A. yönetimindeki 50 ACR 350 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tevfik K.'nın otomobili, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Tevfik K. ile araçta bulunan Metehan Gören yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Metehan Gören, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer otomobilin sürücüsü Neşet A., gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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14 Nis 2024 - 15:20 DHA Nevşehir- Asayiş

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