14 Nis 2024 - 09:59- Gündem G:

Kampanyası yüzde 100'e ulaşan SMA'lı Mihra için pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı

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İZMİR'de 9 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan Mihra Helin Yenigün'ün valilik onaylı bağış kampanyası tamamlandı. Gen tedavisi için 1 milyon 819 bin 500 dolar toplanırken, kampanyaya destek veren gönüller Mihra Helin için gökyüzüne 200 adet pembe balon bıraktı.

Kampanyası yüzde 100'e ulaşan SMA'lı Mihra için pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı mask
Kampanyası yüzde 100'e ulaşan SMA'lı Mihra için pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı
Kampanyası yüzde 100'e ulaşan SMA'lı Mihra için pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı
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Ev kadını Tülay Yenigün (28) ile inşaat işi yapan Veysi Yenigün'ün (30) 18 aylık kızları SMA Tip 1 hastası Mihra Helin'in gen tedavisi için valilik izni ile başlatılan kampanyada sona gelindi. Mihra Helin'in Zolgensma ilacını alabilmesi için 17 ay önce başlatılan kampanyada, 1 milyon 819 bin 500 dolar topladı. Kampanyanın yüzde 100'e ulaşmasının sevincini yaşayan aile, İnciraltı'nda düzenlenen etkinlikte meşaleler yakıp, Mihra'nın balonlarını uçurdu. 'Mihra İçin Ben de Varım!' yazılı tişörtler giyen gönüllüler, neşeli şarkılar eşliğinde dans ederek kampanyanın bitişini kutladı.

'MUTLU SONLA KIZIMI İLACINA KAVUŞACAK'

Kampanyanın 17 ay sürdüğünü belirten anne Yenigün, "Kampanyanın başlangıcında deprem nedeniyle maalesef çok sesimizi duyuramamıştık. Mihra Helin, bir yoğun bakım süreci geçirdi ve ondan sonra insanlar daha duyarlı olmaya başladı. Bir anda kampanyamız hızlandı. Bugün de balonlarımızı uçurmaya geldik" dedi. Zolgensma ilacını almak için Dubai ya da Almanya'yı tercih edeceklerini belirten anne Yenigün, "Dubai kesin ama Almanya için uğraşıyoruz. Bu hafta içinde kesinleşecek. Daha sonra vize işlemi ve uçak biletlerini tamamlayacağız. Süreç çok zordu. İki sağlıklı kızımdan sonra Mihra'nın hastalığı kabullenemedik. Kabullendiğimiz zaman da mücadeleye başladık, kendimizi kampanyanın içinde bulduk. Yüzde 1 bile ihtimal olsa kızımız için bu ilacın peşine düştük. Psikolojik olarak çok yıpratıcıydı. Kızlarıma sarıldım. Mutlu sonla kızımız ilacına kavuşacak. Bugün yanımızda ailemiz ve gönüllülerimiz var. Başından beri bizi yalnız bırakmayan, başaracağımıza inanan insanlar burada. Bütün gönüllülerimizle kan bağımız yok; ama can bağımız var. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

'BU, BİZİM İÇİN İKİNCİ BAYRAM'

Baba Yenigün de "Bir baba olarak çok mutluyum. Kızımın tedavisi için gereken parayı gönüllülerimizle beraber topladık. Bir an önce bu tedavinin uygulanmasını bekliyoruz. Bu, bizim için ikinci bayram. Arife günü kampanyayı tamamladık. Başından beri destek veren herkes burada. Darısı diğer bebeklerin başına. Tedaviye ailece gitmeyi düşünüyoruz. Diğer kızlarımız da ufak. Onlar da anne babasız yapamaz" dedi. Kardeşi için çok mutlu olduğunu anlatan Berra Evin Yenigün (8) ise "Bugün çok sevinçliyim. Kardeşimin balonlarını uçuracağım. Diğer bebeklerin de kahraman ablası olmak istiyorum. Bu nedenle diğer bebeklere de destek vereceğime söz veriyorum" diye konuştu.

'SABAH EZANLARINA KADAR YAYINLAR YAPTIK'

Dede Ahmet Fatih Özden de 5 torunundan, en küçüğünün Mihra olduğunu belirtip, "Herkesin emeği çok büyük. Tüm gönüllülere teşekkürler. Toplanan miktar büyük. Bebeğimiz bu hastalığın kötü yüzünü görmeden topladığımız için çok mutluyum. Ama çok çaba sarf etmek gerekiyor. İnanmak, başarmanın yarısıdır. İnandığımız için başardık. İyi ki bugün geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Sabah ezanlarına kadar yayınlar yaptık. Tuğba, Derya, Esra ve daha birçok gönüllümüz ile sabahlara kadar sosyal medya üzerinden yayınlar yaptık. Çok kişiye ulaşmadan bu kampanya bitmiyor. Sesimizi ne kadar çok kişiye duyurursak; o kadar çabuk bitiyor" dedi.

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14 Nis 2024 - 09:59 DHA İzmir- Gündem

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