Aranan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş 10 yıl ile 19 yıl 6 ay aralığında hapis cezası bulunan Ü.K., N.D., H.İ. ve çeşitli suçlardan aranan O.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyonda O.P., H.İ. ve cezaevi firarileri Ü.K. ile N.D. yakalandı. Şüphelilerden H.İ.'nin bir binanın çatısında saklanırken yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, polis merkezine götürüldü.