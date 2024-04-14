Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Bazı araçlar altgeçitte biriken suda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.