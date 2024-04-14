Tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı, dönüş yolculuğuna geçti. Özel araçlarıyla yola çıkanlar, Muğla-Denizli, Muğla- Antalya ve Muğla-İzmir yol ayrımındaki Menteşe ilçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ve jandarma ekiplerinin ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda önlem almasıyla trafik akışı sorunsuz sürüyor.
Antalya-Konya kara yolunda ise yoğunluğa karşı polis ve jandarma ekipleri, Akseki ilçesinde önlem aldı. Bölgede trafik akışının sorunsuz ilerlediği gözlendi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.