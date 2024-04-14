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Tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

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Ramazan Bayramı tatilini Muğla ve Antalya'da geçiren tatilciler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu mask
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Bayram tatili için gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı, dönüş yolculuğuna geçti. Özel araçlarıyla yola çıkanlar, Muğla-Denizli, Muğla- Antalya ve Muğla-İzmir yol ayrımındaki Menteşe ilçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ve jandarma ekiplerinin ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda önlem almasıyla trafik akışı sorunsuz sürüyor.

Antalya-Konya kara yolunda ise yoğunluğa karşı polis ve jandarma ekipleri, Akseki ilçesinde önlem aldı. Bölgede trafik akışının sorunsuz ilerlediği gözlendi.

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14 Nis 2024 - 18:00 AA Muğla- Gündem

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