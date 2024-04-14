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Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı ve Nitelikli Fikri Tapu (NFT) çalışması sanatseverlerle buluştu.

Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor mask
Uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafı Adana'da sergileniyor
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Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda yer alan sergilemede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünde 38 bin metre yüksekliğe gönderilen "gökyüzüne bakan Atatürk" fotoğrafı ve bitki tohumları yer alıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Alba Loon Space Exploration Kurucusu İdris Albayrak, 500 grama kadar olan her ürünü 100 bin fit yüksekliğe çıkarıp marka reklamları yaptıklarını söyledi.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda NFT projelerini hem dijital hem de fiziksel olarak sergilediklerini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bizim NFT projemiz uzaya gönderilen ilk Atatürk fotoğrafını, o fotoğrafın NFT tasarımlarını ve 16 farklı bitki tohumunu içeriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıllını kutladık. Biz bu önemli kutlamayı Atamıza saygıyla onun fotoğrafını uzaya göndererek yapmak istedik. Başarılı da olduk. Çok mutlu olduk ekipçe. Biz markaların reklam ihtiyacını karşılamaya, sosyal sorumluluk projelerini yapmaya ve uzaya çıkmaya devam edeceğiz. Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyicilerimiz, katılımcılarımız 21 Nisan'a kadar Adana Müzesi'nde NFT projemizi izleyebilirler, görebilirler."

Bu yıl 12. kez "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'a kadar devam edecek.

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14 Nis 2024 - 16:55 AA İstanbul- Gündem

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