- Asayiş

Kırık soda şişesi ile yolcu otobüsünü rehin aldı

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ŞANLIURFA'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan Sercan C. (35), polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Kırık soda şişesi ile yolcu otobüsünü rehin aldı mask
Kırık soda şişesi ile yolcu otobüsünü rehin aldı
Kırık soda şişesi ile yolcu otobüsünü rehin aldı
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Olay, bu akşam saat 20.15 sıralarında Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti. Şüpheli bu kez muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile Sercan C. gözaltına alındı.

Yoluculardan Hidayet Yatır, "Tokat'a girdiğimizde birden ayağa kalktı. Muavine ve şoföre küfürler etmeye başladı. Sonra elinde bulunan maden suyu şişesini yere vurdu. Kırık camlarla tehdit etmeye başladı. 'Beni indirmeyeceksiniz. Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana söz verdiniz, beni Samsun'a götüreceksiniz' diye bağırmaya başladı. Tüm yolcular çok korktu. Ön kapıdan çıktık. Muavini rehin aldı. Sonrasında ise polis ekipleri gözaltına aldı" diye konuştu.

Olayın ardından otobüs, yolcularıyla birlikte Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.

# etti, başladı, Polis, kayseri

14 Nis 2024 - 10:35 DHA Tokat- Asayiş

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