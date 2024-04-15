Özgür Erdursun emeklilere müjdeyi verdi! İntibak yasası geliyor!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu talebi gündeme taşımaya devam ediyor. Hükümetin Orta Vadeli Program’da en düşük emekli aylığını kaldırma düşüncesi olduğunu belirten Erdursun, bu kapsamda intibak yasasıyla emekli aylıklarının yatırılan primlere ve gün sayısına göre artırılmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

Erdursun’a göre, eğer emekli aylıklarına seyyanen bir artış yapılmazsa ve her şeyin fiyatı artmaya devam ederse, Temmuz ayından sonra enflasyonda bir düşüş yaşanabilir. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak yüzde 25 ila 30 civarında bir artışla beraber emekli aylıklarına da aynı oranda bir artış yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Bu önemli adımın emeklilere rahat bir nefes aldıracağına inanan Erdursun, intibakla birlikte emekli aylıklarının güncelleneceğini ve en düşük emekli aylığının belirlenen seviyede kalmasının önüne geçileceğini ifade ediyor. Bu sayede emeklilerin enflasyon karşısında daha rahat bir duruma gelmesi amaçlanıyor.