Alanya Belediye binasına mali tablo asılacak

YENİ Alanya'nın bayram sonrası çalışma önceliğine ilişkin sorularını yanıtlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, ilk olarak belediyenin mali yapısını sağlıklı bir şekilde ortaya koyacaklarını ve buna göre duran operasyonel işlerin yeniden harekete geçirilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.
BELEDİYEDE 'MAAŞ' GÜNÜ
BAŞKAN Özçelik, son hesap durumunun inceleneceğini, kesinleşmiş hali ile belediyeye asmak üzere baskıya gönderileceğini de ifade etti. Bugün Alanya Belediyesi'nde maaş günü. Özçelik, "Kasa boş, maaşlar ödenemeyecek şeklinde bir söylenti var. Doğru mu?" şeklindeki soruya da gülümseyerek "Yarın (Bugün) görürler" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.