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Teleferik kazasıyla ilgili Alanyalı başkanın ilk ifadesi ortaya çıktı

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Antalya'da 1 kişinin öldüğü 184 kişinin ise 22 saatten daha uzun süre havada mahsur kaldığı teleferik kazasına ilişkin tutuklanan anne tarafından Alanyalı olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'in ifadesi ortaya çıktı. 31 Mart seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturan Kocagöz, "Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi" dedi.

Teleferik kazasıyla ilgili Alanyalı başkanın ilk ifadesi ortaya çıktı mask
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez  Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

"ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN ANET'TEN İSTİFA ETTİM"
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklanan Kocagöz, ifadesinde şunları söyledi; "Ben hayatını kaybeden vatandaşımız için üzüntümü belirtiyor ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hali hazırda Kepez belediye başkanlığı yapmaktayım. 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettim.

"YAKLAŞIK 6,5 YIL TELEFERİKLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMADIK"
2017 yılı Ağustos ayı ANET A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak 2018 yılı kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı mayıs ayı içerisinde yeniden ANET A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olarak teleferik konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması için sürekli çalıştık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı.

"BEN BİLGİ ALINACAK DİYE ADLİYEYE GELMİŞTİM"
Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim. Böyle bir taleple karşılaşacağımı düşünmüyordum.

"BİLİRKİŞİ RAPORU HATALI"
Ön bilirkişi raporunda cıvatalarla ilgili hususlar yazmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve cıvatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacaktır. Benim istifa dilekçem, evrak numaram, hepsi dosyada kayıtlıdır.

"GÖREV YAPTIĞIM SÜRE ZARFINDA RUTİN BAKIMLAR EKSİKSİZ YAPILDI"
Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ANET A.Ş. de eksilen bir kişilik kontenjan geç bildirildiği için ticaret sicilden tasdiklenmesi de 2024 yılının Şubat ayını bulmaktadır. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum."

Kaynak: Sondakika

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15 Nis 2024 - 09:10 - Gündem

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