Antalya Teleferik kazasında Alanyalı başkanın tutuklanmasına tepki! Özgür Özel'den flaş açıklamalar...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısı mevkiindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü, teleferik hattını tutan demir direklerden birinin kabinlerden birine çarpması sonucu 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil 5'inin tutuklandığı, 8'i için adli kontrol kararı verildiği, 1 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, "Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir" dedi.

Soruşturmayı takip edeceklerini belirten Özel, "Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."

Kaynak: Karar