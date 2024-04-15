Antalya Teleferik kazasında Alanyalı başkanın tutuklanmasına tepki! Özgür Özel'den flaş açıklamalar...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısı mevkiindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü, teleferik hattını tutan demir direklerden birinin kabinlerden birine çarpması sonucu 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil 5'inin tutuklandığı, 8'i için adli kontrol kararı verildiği, 1 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, "Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir" dedi.
Soruşturmayı takip edeceklerini belirten Özel, "Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz." ifadelerini kullandı.
Özel, açıklamasında şunları kaydetti:
"Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."
Kaynak: Karar
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.