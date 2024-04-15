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Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ayrıca Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor mask
Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

# devam, Yer, Hava, Yüksek, Akdeniz

15 Nis 2024 - 08:36 - Gündem

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