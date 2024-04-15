- Ekonomi

O grup 2. baharını yaşayacak: Maaşlara rekor zam!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklere ilişkin araştırmalar hız kazandı.

O grup 2. baharını yaşayacak: Maaşlara rekor zam! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Özellikle dul ve yetimler, evde bakım alanlar, 65 yaş aylığı ve engelli maaşları gibi desteklerin güncel tutarları merak ediliyor. İşte detaylar…

10 Nisan tarihinde Ramazan Bayramı öncesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelindeki hak sahibi vatandaşlara çeşitli sosyal yardım ödemelerini ulaştırdı.

Vatandaşlar, bu ödemelerin detayları hakkında araştırmalar yapıyorlar; özellikle ödemelerin hangi tarihlerde yapıldığı ve destek programları kapsamında ne kadar ödeme alacakları konusu merak konusu olmayı sürdürüyor.

Nisan ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önce aile destek paketi ödemelerini gerçekleştirdi. Ardından evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylıkları ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerini sağladı.

Bu sosyal yardım ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara ulaştırıldı. Gelecek süreçlerde de farklı programlar çerçevesinde ödemelerin gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Bu nedenle, sosyal yardım programlarına dair güncel gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak duyuruları takip etmeye devam ediyorlar.

2024 YILI GÜNCEL DESTEK ÖDEMELERİ

2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödemeleri konusundaki araştırmaları, vatandaşlar arasında yaygın bir şekilde devam ediyor. Özellikle ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağı ve ödemelerin güncel miktarları merak ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı kapsamında 7608 TL ödeme yapıyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ise ortalama 5330 TL seviyesinde gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, aile destek paketi çerçevesinde hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılıyor.

O grup 2. baharını yaşayacak: Maaşlara rekor zam!

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, kişi, Sosyal, devam, aile

15 Nis 2024 - 04:46 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İşte halka arz olacak firmaların listesi! mask
İşte halka arz olacak firmaların listesi!
3 ilde o hizmet resmen başladı: O grup artık rahat nefes alacak... mask
3 ilde o hizmet resmen başladı: O grup artık rahat nefes alacak...
Uzman isim kritik İsrail tüyosu: "Ortalık yangın yeri olacak!" mask
Uzman isim kritik İsrail tüyosu: "Ortalık yangın yeri olacak!"
Alanya'da 'Avokado' üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı mask
Alanya'da 'Avokado' üretim alanı 12 yılda 66 kat arttı
Ünlü fenomen bir gecede kriptodaki parasını kaybetti mask
Ünlü fenomen bir gecede kriptodaki parasını kaybetti
Altın fiyatları yeni rekoruna koşuyor mask
Altın fiyatları yeni rekoruna koşuyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber