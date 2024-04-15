O grup 2. baharını yaşayacak: Maaşlara rekor zam!

Özellikle dul ve yetimler, evde bakım alanlar, 65 yaş aylığı ve engelli maaşları gibi desteklerin güncel tutarları merak ediliyor. İşte detaylar…



10 Nisan tarihinde Ramazan Bayramı öncesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelindeki hak sahibi vatandaşlara çeşitli sosyal yardım ödemelerini ulaştırdı.

Vatandaşlar, bu ödemelerin detayları hakkında araştırmalar yapıyorlar; özellikle ödemelerin hangi tarihlerde yapıldığı ve destek programları kapsamında ne kadar ödeme alacakları konusu merak konusu olmayı sürdürüyor.



Nisan ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önce aile destek paketi ödemelerini gerçekleştirdi. Ardından evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylıkları ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerini sağladı.



Bu sosyal yardım ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara ulaştırıldı. Gelecek süreçlerde de farklı programlar çerçevesinde ödemelerin gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Bu nedenle, sosyal yardım programlarına dair güncel gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak duyuruları takip etmeye devam ediyorlar.

2024 YILI GÜNCEL DESTEK ÖDEMELERİ

2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödemeleri konusundaki araştırmaları, vatandaşlar arasında yaygın bir şekilde devam ediyor. Özellikle ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağı ve ödemelerin güncel miktarları merak ediliyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı kapsamında 7608 TL ödeme yapıyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ise ortalama 5330 TL seviyesinde gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, aile destek paketi çerçevesinde hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber