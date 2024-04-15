Esra Eron'da infial yaratan "Maaş" detayı: Asıl kazancı şoke etti!

Aldattığı eşi ile barışmak için Esra Erol'un programını katılan adamın sevgilisi Dadı Meryem'in geçmişi, izleyicileri şaşkına çevirdi.

16 yaşındayken 8 yaşındaki bir kızı diri diri gömmek suçundan hapis cezası almış ve cezasını çekmiş biri olduğu öğrenildi. Üstelik hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.

İzleyenlere hayrete düşüren açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Çocuk bakıcılığı yaptığı söylenen Dadı Meryem'in asıl mesleği ise başka çıktı. Meryem'in aylık geliri ise izleyenler üzerinde şok etkisi yaptı.

AYLIK KAZANCI İNFİAL YARATTI

Dadı Meryem, katıldığı programa kendisinin gerçek mesleğini açıkladı. Sadece iki kez çocuk bakıcılığı yaptığını belirten Meryem, hayatını masaj yaparak kazandığını ifade etti.

Otellerde ve spa merkezlerinde masözlük yaptığını dile getiren Meryem, yaptığı işin oldukça yorucu olduğunu vurguladı.

Mesaiye kalmayı tercih etmediğini belirten Meryem, fazla mesai yapmadığı aylarda 70-80 bin lira, mesai yaptığı aylarda ise 100 bin lira kazandığını belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber