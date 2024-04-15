Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'ya olay yaratan paylaşım: Sosyal medyada gündem oldu...

Serenay Sarıkaya'nın New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesindeki kıyafetiyle gündeme gelmesi, özellikle de dekoltesinin dikkat çekmesi sosyal medyada tartışma yarattı.
Sarıkaya'nın adının şu sıralar şarkıcı Mert Demir ile anılmasıyla birleşince daha da geniş kitlelere yayıldı.
GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü almasıyla ilgili duygularını sosyal medya üzerinden paylaşan Sarıkaya, ödülün kendisi için önemini vurguladı ve yolculuğunda karşılaştığı her deneyimi sevgiyle karşıladığını ifade etti.
Ancak, Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine Cem Yılmaz'ın yaptığı bir paylaşımın gönderme olarak yorumlanması, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.
31 yaşındaki Sarıkaya'nın derin dekoltesi, özellikle dikkat çekti ve Cem Yılmaz'ın bu konuda yaptığı paylaşım sosyal medyanın diline düştü. Yapılan yorumlar ve tepkiler ise çeşitli yönlere dağıldı.
Cem Yılmaz'ın paylaşımına gelen tepkilerin çoğu, Sarıkaya'nın özgür bir şekilde giyim tercihine saygı duyulması gerektiğini ve cinsiyetçi yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Bu durum, genel bir toplumsal tartışma başlatırken, Sarıkaya'nın da benzer paylaşımlarını cesurca sürdürmesi gerektiğini savunanlar oldu.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.