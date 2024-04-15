İsmail Kartal Karagümrük için SON DAKİKA karar! Kimse bunu beklemiyordu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. Haftası kapsamında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda akşam saat 19.00'da başlayacak olan dev maçta düdük çalacak isim, tecrübeli hakem Tugay Kaan Numanoğlu olarak belirlendi.

Bu karşılaşmada Süper Lig'de bir ilk yaşanacak ve VAR'da yabancı bir hakem görev alacak. Sarı kanarya, 82 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan arkasında, 2’nci sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 31 karşılaşmada 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, toplamda 82 puan toplamayı başardı.

8 OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almıyor.

Kısa süre önce sakatlanan Oosterwolde ise aynı zamanda cezalı durumda. Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı oldukları için kadroda yer almıyor.

İŞTE İLK 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Krunic, Fred, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Karagümrük: Sirigu, Briaschi, Salih, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Emre, Eysseric, Güven, Lasagna.

Kaynak: Kamu Son Haber