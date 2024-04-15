Yılmaz Vural'ın psikolojisi bozuldu: Büyük hezimet!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 35. haftası kapsamında başarılı teknik direktör Yılmaz Vural’ın başında bulunduğu Menemen FK kendi evinde İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan nefes kesen mücadelede İskenderunspor Menemen deplasmanından 1-0’lık bir skorla galip ayrılmayı başardı.

İskenderunspor’a galibiyeti getiren golü 19. Dakikada Ömer Kuşan kaydetti. Elde edilen bu sonuç ile birlikte Yılmaz Vural ve öğrencileri 5 maç üzerine yenilgi yine tattı.

Bu maçla beraber 58 puanda takılı kalan İzmir ekibi 5. Sıradaki yerini korurken, 6’ncı sıradaki İskenderunspor ile aralarındaki puan farkı 2’ye inmiş oldu.

Kaynak: Kamu Son Haber