Uzman isim kritik İsrail tüyosu: "Ortalık yangın yeri olacak!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında şu değerlendirmelerde bulundu:

" İran'ın misillemesi bekleniyordu, İran'ın İsrail'e misilleme yaptığına dair açıklamalar geldi. Beklenen bu haberle birlikte küresel piyasalarda ciddi sert dalgalanmalar olacak.

Dünya artık bugünden itibaren yeni bir savaş fiyatlaması içine girecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı, bu Türkiye için avantaj.

Dün 2 bin 431 dolar seviyesine kadar yükselen bir altın ons fiyatı vardı. Panik alımı yapmamaları konusunda ciddi bir uyarım vardı. Akşam saatlerinde 100 dolarlık bir gerileme yaşandı.

Gram altın /TL fiyatında 2700 lira seviyesine kadar bir yükseliş vardı. Burada 140 liralık bir gerileme oldu. Haftayı 2 bin 575 lira seviyesinde tamamladı.

Bugünden itibaren dünyada yatırımcıların daha fazla batak vereceği bir süreç başladı. Konu savaş olunca küresel ekonomik belirsizlikler dünya ekonomilerinde ciddi bir karadelik oluşması kaçınılmaz olacaktır."

Kaynak: Kamu Son Haber