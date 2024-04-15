Oba'da dev randevu

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftası bu akşam oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçı ile son bulacak. Ligin 32. haftasına 42 puanla giren turuncu yeşilli temsilcimiz, 84 puanla liderliğini sürdüren sarı kırmızılı takıma karşı galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa giren Corendon Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile 3 puana uzanmak istiyor. Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki rekabette temsilcimiz 3 kez, konuk ekip ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor bu maçlarda 17 gol kaydederken, Galatasaray ise 35 golü filelere gönderdi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ