Alanyaspor lider Galatasaray'a diş geçiremedi: 0-4

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Galatasaray'ı konuk eden Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyeti ile sonlandı

91'

Wilfried Zaha, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul bu topu rahat bir şekilde kurtardı.



90'

Mücadelenin sonuna en az 3 dakika ilave edildi.



89'

Maçta son bölümlere girilirken Galatasaray, rakip yarı alanda top çeviriyor.



88'

İlk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech değişiklikleriyle ikinci yarıda bambaşka bir oyun ortaya koydu.

87'

Alanyaspor'da Pione Sisto'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Galatasaray savunmasından döndü.



86'

Hakim Ziyech'in sağdan içeri çevirdiği topu Icardi, Zaha'ya bırakmak istedi ama bu top arkadaşının gerisine düştü.



85'

Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.



84'

Kaan Ayhan'ın sağdan ceza sahasına çevirdiği topta Icardi, kendini arka direkte unutturdu ve topu boş ağlara gönderdi.

83' Galatasaray, 9 numaralı Icardi'nin golüyle 4-0 öne geçti.

77'

Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Nelsson'un yerine Zaha ve Davinson girdi.



76'

Barış Alper Yılmaz, Joao Novais'in müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı. Galatasaray duran top kazandı.



75'

Galatasaray farkı arttırmak adına yükleniyor. Alanyaspor bu bölümde çıkmakta zorlanıyor.



74'

Galatasaray'da Derrick Köhn soldan ceza sahasına girmek isterken dengesini kaybedip yerde kaldı. Kısa süreli sakatlık yaşasa da ayağa kalktı.

72' Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle deplasmanda 3-0 öne geçti.

70'

Alanyaspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı. Savunmasına yardıma gelen Icardi, kafayla topu uzaklaştırdı.

69'

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, son 4 lig maçında 5. asistini yaptı.



68'

Dries Mertens'in yay üzerinden yaptığı vuruş az farkla auta gitti.



67'

Alanyaspor 10 kişi kalmasının ardından Galatasaray kalesine gelmekte zorlanıyor.



66'

Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Ertuğrul'da kaldı.

65'

Alanyaspor maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamlayacak. Alanya'da teknik direktör Fatih Tekke de ilk yarı kırmızı kart görmüştü.

64' KIRMIZI KART! Alanyaspor'da Leroy Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

61' Galatasaray, Ziyech'in golüyle 2-0 öne geçti.

59'

Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Kerem Demirbay'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Torreira vurdu. Savunmada Jure Balkovec araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.



58'

İNANILMAZ POZİSYON! Galatasaray, yine gole yaklaştı. Mertens'in arka direğe gönderdiği topa Kerem Demirbay kafayı vurdu. Fer topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Barış müsait durumda vurdu ama top üstten auta gitti.



57'

Kerem Demirbay'ın pasıyla solda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu sağına çekip yerden sert bir vuruş yaptı. Top uzak direğin dibinden ağlarlar buluştu.

56' Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

48'

Ziyech'in kullandığı köşe vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.



48'

Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruş savunmadan döndü. Dönen topa Köhn vurdu ama savunmaya çarpan top kornere gitti.



47'



Alanyaspor'da Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



45'

İlk yarının son dakikalarına giriyoruz. Karşılaşmada henüz isabetli şut yok.



45'

Soldan kullanılan köşe vuruşunu Nelsson ön direğe doldurdu. Barış'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti.



45'

Galatasaray'da Mertens, bu sezon 6. kez direğe takıldı.

45'

İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

44'

Richard'ın savunma arkasına gönderdiği topa Efecan hareketlendi ama Muslera tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı.

43'

Alanyaspor bu bölümde kontratak kovalamaya başladı. Galatasaray kapanan Alanyaspor savunmasını aşmakta zorlanıyor.



42'

Alanyaspor'da Richard sağdan son çizgiye inip rakip ceza sahasına girmek istedi ama Kerem Aktürkoğlu savunmasına yardıma geldi.



41'

DİREK! Mertens'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geldi.



40'

Yusuf'un tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

39'

Alanyaspor'da Yusuf Özdemir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

38'

Barış Alper'in sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Jure Balkovec uzaklaştırdı.



37'

Bu bölümde orta sahalar çabuk geçiliyor.



36'

Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda Arjantinli golcü istediği vuruşu yapamadı.



35'

Alanyaspor Nelsson'un pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi ancak VAR'ı bir müddet dinleyen Cihan Aydın oyunu sürdürdü.

34'

Alanyaspor gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan'dan önce Nelsson dokundu ve topu uzaklaştırdı.

33'

Galatasaray bu bölümde yüzde 52 ile topun kontrolünü eline aldı.



32'

Mertens'in pasında savunma arkasına sarkan Barış, Icardi'ye göndermek istedi ama pasın şiddeti ayarlayamadı.



31'

Kerem Demirbay, soldan ceza sahasına girmek isterken rakibine faul yaptı.



30'

Galatasaray'da Barış Alper ile Kerem Aktürkoğlu kanat değiştirdi. İki isimde maçta pek etkili olamadı.

29'

Alanyaspor bu bölümde baskısını artırdı. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı. Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.



28'

Nelsson'dan yine çok kritik hamle. Yusuf Özdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği top, Ahmed Hassan'dan önce Nelsson uzaklaştırdı.



27'

Galatasaray'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Mertens ortaladı. Abdülkerim'in kafası üstten auta gitti.



26'

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak hakem Cihan Aydın, faul gerekçesiyle golü iptal etti.



25'

Galatasaray, Yusuf Özdemir'in Kerem Demirbay'a yaptığı faul sonrası tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.



24'

Ahmet Hassan, Nelsson'a faul yaptı. Galatasaray orta alanda duran top kazandı.

23'

Maçta 23. dakika itibariyle henüz isabetli şut atılmadı.



22'

Alanyaspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı, Fer'in vuruşu üstten auta gitti.



21'

Barış Alper, Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol etmek isterken Jure Balkovec'e faul yaptı.

19'

Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, yan hakeme itiraz ettiğinden dolayı kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

18'

Maçta tempo bir hayli düşük. Yaşanan faullerle oyun sık sık duruyor.



17'

Alanyaspor, Galatasaray kalesini 4 kez yoklarken, sarı kırmızılı takımın henüz şutu yok.



16'

Alanyaspor'un maçta yüzde 55'e 45 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.



15'

Galatasaray bu bölümde istediği oyunu sahaya yansıtamıyor. Okan Buruk, kenarda oyuncularını sık sık uyarıyor.

14'

Alanyaspor bu bölümde kendi sağ kanadından etkili ataklar buluyor.



13'

Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı gitti.



12'

Nelsson'dan kritik müdahale! Oğuz Aydın'ın sağdan ceza sahasına kestiği topa Ahmed Hassan Koka'dan önce Nelsson kritik bir müdahale yaptı ve topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.



11'

Florent Hadergjonaj'ın sağdan ceza sahasına kestiği tehlikeli top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

10'

Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı.



9'

Galatasaray hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.



8'

Maç düşük tempoyla başladı. İki takım da kontrollü bir oyun oynuyor.

7'

Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topu son çizgide Aktürkoğlu içeri çevirdi ama savunmaya çarpan top kalecide kaldı.



6'

Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem'den önce kaleci Ertuğrul yetişti ve tehlikeyi önledi.



5'

Orta alanda Kerem Demirbay, Efecan'a faul yaptı. Top Alanyaspor!



4'

Galatasaray'ın ön alanda baskısı var. Alanyaspor geriden pas yaparak çıkmak istiyor.

3'

Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi ama hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



2'

Efecan Karaca'nın derin pasına hareketlenen Yusuf'un çaprazdan vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

Maç başladı.

Kaynak: Spor SERVİSİ