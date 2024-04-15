Alanyaspor - Galatasaray maçı | CANLI ANLATIM

Oba Stadyumu'nda Cihan Aydın'ın yönettiği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, orta alanda Richard, Leroy Fer, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Hassan ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Galatasaray ise, Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson, Aurier, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ilk 11'i ile sahaya çıktı.

CANLI ANLATIM

23'

Maçta 23. dakika itibariyle henüz isabetli şut atılmadı.



22'

Alanyaspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı, Fer'in vuruşu üstten auta gitti.



21'

Barış Alper, Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol etmek isterken Jure Balkovec'e faul yaptı.

19'

Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, yan hakeme itiraz ettiğinden dolayı kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

18'

Maçta tempo bir hayli düşük. Yaşanan faullerle oyun sık sık duruyor.



17'

Alanyaspor, Galatasaray kalesini 4 kez yoklarken, sarı kırmızılı takımın henüz şutu yok.



16'

Alanyaspor'un maçta yüzde 55'e 45 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.



15'

Galatasaray bu bölümde istediği oyunu sahaya yansıtamıyor. Okan Buruk, kenarda oyuncularını sık sık uyarıyor.

14'

Alanyaspor bu bölümde kendi sağ kanadından etkili ataklar buluyor.



13'

Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı gitti.



12'

Nelsson'dan kritik müdahale! Oğuz Aydın'ın sağdan ceza sahasına kestiği topa Ahmed Hassan Koka'dan önce Nelsson kritik bir müdahale yaptı ve topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.



11'

Florent Hadergjonaj'ın sağdan ceza sahasına kestiği tehlikeli top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

10'

Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı.



9'

Galatasaray hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.



8'

Maç düşük tempoyla başladı. İki takım da kontrollü bir oyun oynuyor.

7'

Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topu son çizgide Aktürkoğlu içeri çevirdi ama savunmaya çarpan top kalecide kaldı.



6'

Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem'den önce kaleci Ertuğrul yetişti ve tehlikeyi önledi.



5'

Orta alanda Kerem Demirbay, Efecan'a faul yaptı. Top Alanyaspor!



4'

Galatasaray'ın ön alanda baskısı var. Alanyaspor geriden pas yaparak çıkmak istiyor.

3'

Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi ama hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



2'

Efecan Karaca'nın derin pasına hareketlenen Yusuf'un çaprazdan vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

Maç başladı.

Kaynak: Spor SERVİSİ