TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftası bu akşam oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçı ile son bulacak. Ligin 32. haftasına 42 puanla giren turuncu yeşilli temsilcimiz, 84 puanla liderliğini sürdüren sarı kırmızılı takıma karşı galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa giren Corendon Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile 3 puana uzanmak istiyor. Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki rekabette temsilcimiz 3 kez, konuk ekip ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor bu maçlarda 17 gol kaydederken, Galatasaray ise 35 golü filelere gönderdi. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.