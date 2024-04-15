Baharın müjdecisi laleler çiçek açtı

Kış aylarında dikimleri yapılan lale, nergis ve sümbül soğanlarının çiçek açmasıyla şehrin park, refüj ve yeşil alanları renk cümbüşüne dönüştü. Vatandaşların ve turistlerin hem gezinti hem de fotoğraf çekmek için yoğun ilgi gösterdiği yeşil alanlar, bu yıl yine anılardaki yerini aldı. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi