'Direnişiyle ders vermeye devam ediyor'

HACI Memişler Camisi avlusunda cuma namazı sonrası toplananlar, gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazın ardından İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi. Alanya Dayanışma Platformu Başkanı Murat Ersin Kaplan, yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 6. ayını geride bıraktıklarını söyledi. Bölge ülkelerini dize getiren İsrail'in, 20 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı askeri başarısının olmadığını dile getiren Kaplan, "Gazze direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya ve diriltmeye devam ediyor. İslam dünyası anlamıyor" dedi. Kaplan, çifte vatandaş olan İsraillilerin 7 Ekim'den sonra destek için İsrail'e gitmelerini eleştirerek, tespit edilen bu isimlerin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini kaydetti.

İnsanların dünyada yaşanan olaylara ve zulme sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Kaplan, "Ramazan ayının birinci gününde oğulları ve torunlarının ölüm haberini alan, ailesinden 60 kişiyi bu savaşta şehit veren İsmail Heniye'nin bozulmayan metaneti karşısında azgın güçlerin diz çökeceğine inanıyoruz. İslam ümmetinin onurunu koruyan mücahitlerimize Allah'ın izni ve kudretiyle yakın bir zamanda zafer nasip etmesini niyaz ediyoruz" diye konuştu. (AA)

Kaynak: AA