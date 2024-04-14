Teleferik faciasında 'Alanyalı Belediye Başkanı' tutuklandı 

ANTALYA'DA 1 kişinin yaşamını yitirdiği teleferik kazası ile ilgili görülen mahkemede Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklandığı bildirildi.
Annesi Alanya'nın Dim bölgesinden olan Mesut Kocagöz, geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilmişti.
Antalya'daki teleferik kazasında 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmış, havada mahsur kalan 24 kabindeki 184 kişi uzun uğraşlar sonucu helikopterlerle kurtarılmıştı. Kaza sonrası ihmali bulunduğu gerekçesiyle 12 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
NEDENİ DÖNEMİN ANET GENEL MÜDÜRÜ OLUŞU
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan ve aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.
Kocagöz'ün, taksirle adam öldürmek ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Tutuklamanın, Kocagöz'ün dönemin ANET Genel Müdürü oluşu nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. ANET, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket. (Haber MERKEZİ)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.