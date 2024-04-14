14 Nis 2024 - 22:09- Asayiş

Kripto yüzünden mi canına kıydı? Doktor poligonda bir anda...

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. İntihar eden doktorun, kripto parayla ilgilendiği ve dün yaşanan düşüşte yüklü miktarda zarar ettiği ortaya çıktı