Kripto yüzünden mi canına kıydı? Doktor poligonda bir anda...

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elin
Diyarbakır'da bir atış poligonuna giden genç doktor, başına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi. İntihar eden doktorun son olarak sosyal medyada kripto para yatırımında büyük zarar ettiğini yazdığı ortaya çıktı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.