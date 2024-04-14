Bayer Leverkusen tarihinde ilk kez şampiyon

Almanya Bundesliga’nın 29’uncu haftasında sahasında Werder Bremen’i 5-0 mağlup eden Bayer Leverkusen bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya Bundesliga’nın 29’uncu haftasında Bayer Leverkusen sahasında Werder Bremen’i konuk etti. BayArena’da oynanan karşılaşmada rakibini her iki yarıda da bulduğu gollerle 5-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 119 yıllık kulüp tarihinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Öte yandan Almanya’da 11 yıl sonra Bayern Münih’ten başka bir takım şampiyonluk ipini göğüsledi.

Leverkusen’e galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada penaltıdan Boniface, 60’ıncı dakikada Xhaka ile 68, 83 ve 90’ıncı dakikalarda Writz kaydetti.