Alanya seçim zaferinin perde arkasını DİM TV'de anlatacak

ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, yarın akşam merceğine CHP'nin Alanya'daki yerel seçim zaferini alacak. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.00'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın yarın akşamki canlı yayın konuğu CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir olacak.

Kandemir, DİM TV canlı yayınında seçim zaferinin perde arkasını anlatacak, "Partinin belediye yönetimiyle ilgili tutumu nasıl olacak?", "Alanya ve kendi geleceğiyle ilgili planları nedir?" gibi sorular ve daha fazlasına yanıt verecek.

Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'ya, DİM TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, DİM TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler. Sakın kaçırmayın. (Toygar DİM)