Alanya'da turistler savaş çıktı sandı: Korku dolu anlar kameralara yansıdı

İddialara göre, Alanya'da Şevket Tokuş Caddesi (25 Metrelik Yol) üzerinde boş hafriyat kamyonları ve vinçlerle yapılan bir geçit hem paniğe hem de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Kornalarıyla cadde üzerinden geçiş yapan çok sayıda kamyon ve vinç bölgede konaklayan turistlere de korku dolu anlar yaşattı. Balkonlara koşan turistler ne olduğunu anlamaya çalışırken bölge sakinleri araçlara büyük tepki gösterdi. O rezalet anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.