Ve SGK'dan annelere dev ödeme geliyor! Bakan bizzat duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği'nin finansal katkısıyla desteklenen projeye ilişkin bir açıklama yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların iş hayatındaki her adımda ve her anında desteklenmesi taahhüdünde bulunarak şu sözlere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek."

UYGULAMA BÜYÜK İLLERDE BAŞLATILIYOR

Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen proje, 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakımı nedeniyle işten uzaklaşma riskiyle karşı karşıya olan annelerin desteklenmesini amaçlıyor, böylece kayıtlı istihdamda kalmaları veya işe geri dönmeleri teşvik ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 12 ay boyunca devam edecek olan projede, çalışan annelere aylık 325 euro destek sağlanacak.

DESTEK KOŞULLARI

Tam zamanlı ve sigortalı olarak bir işverenin yanında çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan anneler, bir eğitimli çocuk bakıcısı çalıştırarak bu bakıcıya çocuğunu emanet ettiğinde mali destekten yararlanabiliyor.

Bakıcının da çocuk bakımına yönelik bir eğitim almış olması gerekiyor ve bunu MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı bir sertifika ile belgelemesi ya da ilgili bölümlerden mezun olması gerekiyor.