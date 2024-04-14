İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın saldırılarının ardından ikinci kez bir araya gelecek. Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, savaş kabinesinin toplanacağı sırada İran'a yönelik açıklamalarda bulundu ve "Doğru zamanda bedelini ödeteceğiz" ifadesini kullandı.
Gantz, "Bölgesel koalisyon kuracağız. İran'a bizim için doğru tarih ve zamanda bunun bedelini ödeteceğiz" açıklamasında bulundu.
Dün gece İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından savaş kabinesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığında Tel Aviv'de toplanmış, İran'dan başlatılan İHA saldırısını ele almışlardı.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.