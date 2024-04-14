EDİNİLEN bilgiye göre, kaza Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada aynı istikamette giden iki araç çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken trafikte aksamalar yaşandı. Beyaz araçtaki sürücünün bilinçli tedbiri sayesinde yüksek hızlı trafikte ikinci bir kazanın önüne geçildi. Araçların bölgeden ayrılmasıyla trafik normale döndü. Sürücünün bilinçli bir şekilde trafiği yönlendirmesi ve ikinci bir kazayı önlemesi ise takdir topladı.