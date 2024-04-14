Alanya'da turizm sektörünün gözü savaşta! Gerilimi uzatacak gelişmeler...

İran dün gece saatlerinde yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve onlarca balistik füzeyle İsrail'i hedef aldı. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya misilleme olarak yapıldığı açıklandı.

' BİR SONRAKİ OPERASYON ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK'

Saldırının ardından İran, İsrail'i uyardı. İran Devlet Haber Ajansı İRNA'nın haberine göre; İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, operasyonun tamamlandığını bildirdi.

Bagheri açıklamasında, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Bu operasyonun nedeni Siyonist rejimin İran'ın kırmızı çizgilerini aşmasıydı. Operasyonun amacına ulaştığını düşünüyoruz ve operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok. Ama Siyonist rejim karşılık verirse bir sonraki operasyonumuz çok daha büyük olacak." ifadelerini kullandı.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail Savaş Kabinesi'nin saldırıya nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün bir araya geleceği açıklandı. İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin yerel saatle 15.30’da toplanacağı ifade edildi. Toplantıda İran saldırılarına verilecek "yanıtın" görüşüleceği belirtildi.

Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri'den saldırının ardından "Operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok. Ama siyonist rejim karşılık verirse bir sonraki operasyonumuz çok daha büyük olacak." açıklaması gelmişti.

'ETKİLİYECİ SAVUNMA SONRASI SIRA EZİCİ SALDIRIDA'

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından "ezici saldırı" çağrısı yaptı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar etkileyici bir savunma, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

THY VE PEGASUS UÇUŞLARI DURDURDU

THY, İstanbul-Amman, Tahran-İstanbul, Meşhed-İstanbul, İsfahan-İstanbul, Şiraz-İstanbul, Bağdat-İstanbul, Sabiha Gökçen, İstanbul Necef ve İstanbul-Erbil seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Saldırıların ardından bazı ülkelerin hava sahasını kapatmasından dolayı havalimanlarına iniş yapamayan AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Damman uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Ajet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na, THY’nin İstanbul-Şiraz ve İstanbul Meşhed seferini yapan uçakları Erzurum’a, THY’nin İstanbul-Bağdat seferini yapan uçağı Diyarbakır’a, THY’nin İstanbul-Dubai seferini yapan kargo uçağı İstanbul’a, AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, THY’nin İstanbul-İsfahan seferini yapan uçağı Elazığ’a, THY’nin İstanbul-Tahran uçağı İstanbul’a, THY’nin İstanbul-Karaçi seferini yapan uçağı İstanbul’a, THY’nin Kuala Lumpur-İstanbul uçağı Dubai’ye yönlendirildi.

Pegasus Havayolları da bugün ve yarın İran’a yapacağı seferleri iptal etti.

Kaynak: Karar