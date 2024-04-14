İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor! Karşılık verilecek mi?

İran, 1 Nisan'da Şam'da bulunan konsolosluk binasına düzenlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının öldürüldüğü saldırının ardından dün akşam İran'a füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı. İsrail Savaş Kabinesi'nin saldırıya nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün bir araya geleceği açıklandı. İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin yerel saatle 15.30’da toplanacağı ifade edildi. Toplantıda İran saldırılarına verilecek "yanıtın" görüşüleceği belirtildi.

Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri'den saldırının ardından "Operasyonu sürdürme gibi bir niyetimiz yok. Ama siyonist rejim karşılık verirse bir sonraki operasyonumuz çok daha büyük olacak." açıklaması gelmişti.

'ETKİLİYECİ SAVUNMA SONRASI SIRA EZİCİ SALDIRIDA'

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından "ezici saldırı" çağrısı yaptı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar etkileyici bir savunma, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kaynak: Karar