Alanya Çayarası'nda korkunç kaza can aldı!

Yavuz Özkan (24) idaresindeki 07 AZN 79 plakalı otomobil, Çayarası Yaylası'nda Sarıveliler istikametinde seyrederken dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Özkan'ın kaza yerinde öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından cenaze, Alanya Belediye morguna gönderildi.