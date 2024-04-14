Son dakika - Pegasus'tan uçuş iptalleri geldi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.
Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misillemesi dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. İsrail saldırıları Demir Kubbe adı verilen sistem sayesinde engelledi. İran’ın İsrail’e İHA saldırısı başlatmasının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı.
Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Pegasus Havayolları bugün ve yarın İran’a yapacağı seferleri iptal etti.
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Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.