14 Nis 2024 - 11:08- Ekonomi

Son dakika - Pegasus'tan uçuş iptalleri geldi

İsrail'e dün insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatan İran, "Gerçek Söz" ismini verdiği operasyonunun amacının İsrail’in suçlarına yönelik cezalandırmak olduğu belirtti. Pegasus Havayolları bugün ve yarın İran’a yapacağı seferleri iptal etti.