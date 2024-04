Survivor'da yumruklar havada uçuştu, o anlar sansürlendi... Diskalifiye mi edilecekler

Survivor All Star'da gergin bir eleme atmosferi hakimdi. Bu haftanın eleme potasında bulunan yarışmacılar arasında Yasin, Yaman, Sercan ve Hakan vardı. Adada kalabilmek için büyük bir mücadeleye hazırlandılar. Eleme düellosunda rakiplerini geride bırakarak yarışmada en azından bir hafta daha kalabilmek için mücadele ettiler. 12 Nisan 2024 Cuma akşamı ekrana gelen Survivor'da elenen yarışmacı, izleyicileri şaşırttı. Survivor All Star 2024'e veda eden isim Acun Medya'nın deneyimli yarışmacı ve sunucusu Hakan Hatipoğlu oldu. Survivor All Star'da ilk eleme adayı Yaman Keleş, ikinci eleme adayı Hakan Hatipoğlu, üçüncü eleme adayı Yasin Obuz, dördüncü ve son eleme adayı Sercan Yıldırım olmuştu.Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Yasin Obuz'u 5-1'lik skorla yenen Yaman Keleş eleme potasından adını sildirdi. Hakan Hatipoğlu da, Sercan Yıldırım'a 5-4 kaybetti. Düellonun final eşleşmesi Hakan ve Yasin oldu. Düellonun final eşleşmesinde Yasin 5-3'lük skorla galip geldi. Survivor All Star 2024'e veda eden isim Hakan Hatipoğlu oldu.

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınladı. Bu bölümde Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden kafa kafaya gelerek yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü. Görüntüler 'Yunus Emre ile Ogeday diskalife olacak mı?' sorusunu akıllara getirdi. Yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ile Ogeday'ın birbirine ağır ifadeler kullandığı görüldü. Ogeday duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayınca Yunus Emre'ye saldırdı. İkiliye takım arkadaşları ve yapım ekibi engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ogeday ve Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etti.

O ANLAR YAYINLANMADI

Fiziksel temasın olduğu kavga sansürlenerek yayınlandı. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yumruk yumruğa kavganın yayınlanmasının ardından 'Yunus Emre ile Ogeday diskalifiye mi olacak?' sorusu akıllara geldi. Kavga ve sonrasında olacaklar yeni bölüm ile öğrenilecek.

"SURVIVOR'DAN NASIL AYRILACAKSIN MERAK EDİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Yunus Emre'ye sinirlenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" demişti. Ilıcalı, sözlerine "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım? Allah yardımcımız olsun. Şu Survivor'dan ne şekilde ayrılacaksın çok merak ediyorum. Ama düello olacağını zannetmiyorum" diye devam etmişti.