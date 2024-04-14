Ünlü fenomen bir gecede kriptodaki parasını kaybetti

Crypto Nerd isimli kullanıcı, "PEPE" isimli kripto parada kaldıraçlı işlem gerçekleştirdi. Tüm gece kripto para için bilgisayar başında kaldığını ifade eden kullanıcı, sonrasında uykusu geldiği için bilgisayarı kapatarak uyudu.

Sabah kalktığında ise tüm parasını yaptığı kaldıraçlı işlem sebebiyle kaybettiğini gördü.

Banka hesabında 1000 dolar bile olmadığını ama kripto para borsasında 1 milyon dolardan fazla parası olduğunu söyleyen Crypto Nerd, 2017 yılından beri tüm zamanını kripto para ile uğraşmaya harcadığını söylüyor.

Hiçbir arkadaşı olmadığını sadece bir bekara bir annesi olduğunu belirten kullanıcı, yaşadığı ciddi kayıp sonrasında kendisi için hayatın bir anlamı kalmadığını da ifade etti.

Kaynak: Karar