Bayram tatilinde çok acı bilanço: 66 ölü, 8 bin 352 yaralı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.
Bayram tatili için yurdun çeşitli illerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklarının başladığını, bundan dolayı da trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
Yerlikaya, 8 günde toplam 4 bin 998 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 66 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 352 kişinin ise yaralandığını açıkladı
Bayram tatilinin 8. günü 13 Nisan 2024 Cumartesi gününde; 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 215 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.