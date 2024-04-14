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Biden'dan geri adım: ABD karşı saldırıya destek vermeyecek

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ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, telefonda ABD'nin İsrail'e desteğini bir kez daha vurguladı. Saldırıyı "en güçlü şekilde kınayan" Biden, Netanyahu'ya İsrail'in İran'a yönelik "karşı saldırısına" ABD'nin destek vermeyeceğini söyledi. Ayrıca Biden, İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını duyurdu.

Biden'dan geri adım: ABD karşı saldırıya destek vermeyecek mask
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İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğunu vurmasının ardından İran, beklenen saldırıyı gerçekleştirdi. İran, 200'den fazla İHA ile onlarca balistik füzeyle İsrail'i hedef aldı.

Saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Amerikan CNN kanalına konuşan ve ismi açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, görüşmede Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

ABD KARŞI SALDIRIYA DESTEK VERMEYECEK
İsraile olan tam desteğini bir kez daha vurgulayan Biden, Netanyahu'ya İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti. Biden, Netanyahu'ya bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söyledi.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

G-7 LİDERLERİ TOPLANACAK
Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a verilecek ortak diplomatik tepkiyi görüşmek amacıyla pazar günü G-7 liderlerini toplayacağını da ifade etti.

BIDEN TATİLİNİ YARIDA KESTİ
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a dönmüştü.

Biden'in Beyaz Saray'da düzenlenen güvenlik zirvesi için kurmaylarını topladığı bildirilmişti.

Kaynak: Karar

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14 Nis 2024 - 10:14 - Gündem

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