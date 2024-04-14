Orta Doğu'da tarihi saldırı! İşte dakika dakika son gelişmeler...

İsrail'in İran konsolosluğunu vurması sonrasında İran'dan beklenen saldırı dün gece geldi. İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı ile saldırdığını aktardı. Son olarak İran'ın İHA saldırısı sonrası kapatılan İsrail hava sahasının yeniden açıldığı belirtilirken, Orta Doğu'daki tarihi saldırıya ilişkin son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika gelişmeler...

ABD Başkanı Biden, İsrail'e desteklerini yineleyerek, "İran'dan gelen insansız hava araçları ve füzelerin neredeyse tamamını düşürmesinde İsrail'e yardımcı olduk." açıklamasında bulundu.

İsrail Devlet Televizyonu dün akşam saat 22.52 sularında İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e saldırı duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını bildirdi.

Saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeler özetle şöyle...

09.04: İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdi. Bunun üzerine, kurulun İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildi.

07.28: Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi. Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır" mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

06.51: ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.

06.33: İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Austin, Gallant'tan, İsrail'in, İran saldırılarına herhangi bir karşılık vermeden önce ABD'yi son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi.

05.49: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın ülkesine yönelik hava saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

04.53: İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

04.15: İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'ın saldırısına yanıt için Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz'ın yer aldığı Savaş Kabinesine tam yetki verdi.

04.06: İsrail ordusu, İran'ın saldırılarının ardından yaptığı uyarıyı güncelleyerek, sığınaklarda kalmaya gerek olmadığını duyurdu.

03.41: ABD kaynakları, İran'ın İsrail'e 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası daha başlattığını öne sürdü. ABC News’e konuşan ABD'li yetkiliye göre, İran, İsrail'e yönelik ilk saldırısına ek olarak, 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası daha başlattı.

03.15: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.

03.13: İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'dan İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze atıldığını bildirdi. Sözcü, bu İHA ve füzelerin büyük bir kısmının İsrail'e ait savunma sistemleri ve Tel Aviv'in müttefikleri tarafından İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini kaydetti.İran'dan atılan İHA ve füzelerin büyük kısmının imha edildiğini dile getiren Hagari, saldırılarda İsrail'in güneyindeki askeri bir üstün alt yapısında "hafif" hasar oluştuğunu ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

03.12: İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı saldırıya herhangi bir destek veya katılımının, İran Silahlı Kuvvetleri'nin "kararlı ve pişman edici" tepkisiyle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

03.01: İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ilave jetler ile yakıt ikmal tankerlerini Orta Doğu'ya konuşlandırdıklarını duyurdu. Bakan Shapps, X hesabından yaptığı açıklamada, RAF'a ait ilave jetler ve havada yakıt ikmali yapan tankerlerin, İngiltere'nin Irak ve Suriye'deki mevcut DEAŞ karşıtı Shader Operasyonu'nu desteklemek üzere Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını bildirdi. Shapps, "İran'ın İsrail'e karşı başlattığı anlamsız hava saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı bölgesel güvenliği daha da zayıflatmaktan başka işe yaramayacak" değerlendirmesinde bulundu.

02.37: İsrail ordu radyosunun, ismini açıklamadığı bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İngiltere'nin İran'dan atılan İHA'lara müdahale ettiği ileri sürüldü. Haberde, İran'dan gönderilen 100'den fazla saldırı İHA'sına, ABD ve İngiltere tarafından İsrail hava sahası dışında müdahale edildiği savunuldu.

02.31: Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraflardan azami itidalle hareket etmelerini istedi. Ebu Zeyd, "Mısır, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla saldırı başlatmasından ve son dönemde iki ülke arasındaki tehlikeli tırmanıştan derin endişe duymaktadır" ifadesini kullandı.

02.30: İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle takip eden ABD Başkanı Joe Biden, "İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz" ifadesini kullandı.

02.20: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya platformu X'ten İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Baerbock, "Tüm bölgeyi kaosa sürükleyebilecek mevcut saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İran ve vekilleri bunu hemen durdurmalı" ifadelerini kullandı.

02.11: İran’ın İsrail’e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlamalar görüldü.

01.58: İsrail ordusu, İran'dan başlatılan insansız hava saldırısı (İHA) sonrası ülkenin bazı bölgelerindeki halka sığınaklara yakın yerlerde kalma çağrısı yaptı

01.50: İsrail ordu radyosuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, İran'ın ülkeye balistik füze fırlatmasına ilişkin herhangi bir emarenin bulunmadığını belirtti.

01.30: İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" açıklamasını yaptı. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e hava saldırısını değerlendirdi.

01.21: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesindeki İngiliz egemen üslerinden, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait bazı savaş ve tanker uçaklarının, İran-İsrail gerilimi üzerine kalkış yaptığı ileri sürüldü. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, GKRY'nin Limasol kenti yakınlarında "egemen üs" statüsünde bulunan Akrotiri (Ağrotur) Hava Üssü'nden RAF'a ait savaş ve tanker uçakları kalkış yaptı. Yerel kaynaklar, GKRY'nin Larnaka kentine yakın bölgede bulunan İngiliz üssü Dikelya'dan da uçak sesleri geldiğini öne sürdü.

01.19: Ürdün'de Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhenned Mubaydin, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğine ilişkin çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya açıklama yapan Mubaydin, devlet televizyonu El-Memleket'in haberini düzelterek, ülkede OHAL ilan edildiğine ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

01.15: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" açıklamasını yaptı.

01.07: Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan Keyla askeri üssündeki hava ve füze savunma karargahının vurulduğu belirtildi.

01.03: İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını iddia etti. IRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü.